В России хотят продавать вьетнамские автомобили

В разработке дизайна и конструкции авто (кроссовер и седан, которые встанут на конвейер в сентябре будущего года) принимает участие итальянское ателье Pininfarina, и право на это фирма заслужила честной победой в конкурсе эскизов, который проводил VinFast.

На сегодняшний день бренд не выпускает ни одной модели, а два концепта, которые дебютируют на французском мотор-шоу пока еще даже не получили официального названия. Тем не менее компания планирует к середине 2020-х годов выпускать по 500 000 машин ежегодно. Кроме того, марка рассчитывает не только выйти на местный рынок, но и продавать свою продукцию во всем мире, и в первую очередь в Европе. Руководство VinFast заявило, что для этого есть все необходимые ресурсы, пишет издательство Carscoops. Заинтересованы вьетнамцы и в российском рынке. По крайней мере в России уже появился официальный представитель бренда для работы со СМИ.

Машины будут производиться на совершенно новом заводе, расположенном с Северном Вьетнаме.