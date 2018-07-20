Питерский завод Nissan останавливает конвейер

Во время планового перерыва, который проводится ежегодно, специалисты проверят, отладят и поднастроят все оборудование, также в порядок приведут заводскую территорию. И уже в середине августа предприятие запустит работу своих мощностей в штатном режиме. А осенью рабочие начнут собирать обновленные модели кроссоверов Qashqai и X-Trail. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители российской пресс-службы бренда. Кстати, кроме этих двух моделей, завод производит еще один SUV — Murano. За первое полугодие в Северной столице было изготовлено 28 619 машин.

Надо сказать, что автомобили японской марки для российского рынка собирают и на других мощностях: Terrano выпускают в Москве на заводе Renault, седан Almera — на мощностях АВТОВАЗа, а компактный Juke привозя из Великобритании.

Напомним, что официальные дилеры Nissan продали за прошедшие полгода 37 037 авто, увеличив этот показатель на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.