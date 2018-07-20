Кросс-версия LADA XRAY сможет соперничать с настоящими внедорожниками

Судя по опубликованным данным, XRay Cross будет крупнее своего собрата: в длину он прибавил 6 мм. Она выросла до 4171 мм из-за рельефного пластикового обвеса. Ширина модели увеличилась на 46 мм до 1810 мм. Высота новинки достагла 1645 мм благодаря появившимся на крыше рейлингам и увеличенному на 50 мм клиренсу. Дорожный просвет модели теперь равен 200 мм. Благодаря этому обстоятельству, она может комплектоваться колесами 17-дюймовой резиной размерности 215/50. еще одним серьезным техническим усовершенствованием XRay Сross можно назвать появление задние дисковых тормозов вместо «барабанов».

Новых силовых установок, как и полного привода, ожидать не стоит: в ОТТС они не прописаны. Это означает, что под его капотом, как и у обычной LADA XRay, можно будет обнаружить либо1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 106 л. с., либоего «коллегу» объемом 1,8 л. и мощностью 122 «лошади». Первый агрегатируется только с пятиступенчатой «механикой», а второй способен «дружить» как с механической коробкой передач, так и с пятидиапазонным «автоматом».

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