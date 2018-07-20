Toyota в минусе: ТОП-5 самых популярных японских авто в России

Второе место занял компактный кроссовер той же марки RAV 4. Из дилерских салонов уехало 13 423 новых SUV со стилизованной буквой «Т» на шильдике. Эти показатели просели еще сильнее: за то же время в прошлом году компания отдала в руки владельцам на 2593 автомобиля больше. Третьим стал еще один «паркетник» — Mitsubishi Outlander: 11 329 SUV обрели своих хозяев с преимуществом в 3995 экземпляров, относительно 2017-го.

Четвертое и пятое место досталось двум моделям Nissan: X-Trail и Qashqai. Их популярность выразилась в цифрах 10 275 и 10 219 машин соответственно. Продажи обоих кроссоверов показали положительную динамику.

Основываясь на тех же исследованиях, можно назвать тройку самых модных в прошедшем полугодии российских авто. Ими оказались три LADA: Vesta, Granta и Largus.

ТОП-3 корейских моделей составили: KIA Rio, которая стала лидером среди всех легковых и легких коммерческих автомобилей, еще один «бюджетник» Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

А три первых места среди «французов» заняла только Renault: Duster, Logan и Sandero в порядке убывания продаж.