Toyota в минусе: ТОП-5 самых популярных японских авто в России

Фото: Toyota
Портал «АвтоВзгдяд» представляет ТОП-5 самых популярных новых японских автомобилей, проданнных в первом полугодии текущего года. Лидером тут стала Toyota Camry, разошедшаяся тиражом в 13 884 штук. Однако по сравнению с тем же прошлогодним периодом, бренд сумел пристроить на 100 машин меньше.
Светлана Ермолаева

Второе место занял компактный кроссовер той же марки RAV 4. Из дилерских салонов уехало 13 423 новых SUV со стилизованной буквой «Т» на шильдике. Эти показатели просели еще сильнее: за то же время в прошлом году компания отдала в руки владельцам на 2593 автомобиля больше. Третьим стал еще один «паркетник» — Mitsubishi Outlander: 11 329 SUV обрели своих хозяев с преимуществом в 3995 экземпляров, относительно 2017-го.

Четвертое и пятое место досталось двум моделям Nissan: X-Trail и Qashqai. Их популярность выразилась в цифрах 10 275 и 10 219 машин соответственно. Продажи обоих кроссоверов показали положительную динамику.

Основываясь на тех же исследованиях, можно назвать тройку самых модных в прошедшем полугодии российских авто. Ими оказались три LADA: Vesta, Granta и Largus.

ТОП-3 корейских моделей составили: KIA Rio, которая стала лидером среди всех легковых и легких коммерческих автомобилей, еще один «бюджетник» Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

А три первых места среди «французов» заняла только Renault: Duster, Logan и Sandero в порядке убывания продаж.

автопродажи, авторынок, седан, кроссоверы
20 июля 2018
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