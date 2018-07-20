Lynk & Co показал фото своего первого серийного седана

Модель в первую очередь предназначается для китайского рынка, но позже она может появиться и в Европе. Ожидается, что 03 будет собираться с не только с двумя двигателями внутреннего сгорания — турбированными бензиновым моторами объемом 1,5 л и 2,0 л с отдачей 179 л. л. и 190 «лошадей» соответственно — но и с версией силовой установки plug-in hybrid. Возможно, первый седан Lynk & Co унаследует несколько силовых агрегатов от нового XC40.

Внешность автомобиля во многом перекликается с дизайном кроссовера 01, премьера которого состоялась на Шанхайском автосалоне в апреле. В интерьере ожидается цифровая приборная панель и большой сенсорный экран мультимедийной системы. Напомним, что ранее производитель обещал пожизненную гарантию на свою продукцию и бесплатное подключение к всемирной паутине.

Несмотря на то, что компания Lynk & Co по-прежнему считается новым брендом, ее модели уже пользуются большим спросом: SUV 01 поступило в продажу в прошлом году и сразу получил 6000 заказов, отметили в издательстве Autocar.