Cadillac Escalade принимает поздравления: модели исполняется 20 лет

Большой «американец» обрел немалую популярность: мало того, что он уже не первый год один из первых в своем сегменте по продажам, автомобиль стал суперзвездой телевизионных и больших экранов — в послужном списке насчитывается более 800 музыкальных клипов, кинокартин и телевизионных шоу. Свое название «проходимец» получил в честь тактики осады крепостных стен с помощью лестниц, на русском языке называющийся эскаладой.

Всего с начала производства Cadillac Escalade было выпущено 836 422 машины. За два десятилетия он сменил 4 поколения, премьера последнего состоялась в 2014 году. В России вездеход представлен в двух вариантах: в стандартном и удлиненном ESV. В обоих случаях под капотом притаился 6,2-литровая V-образная «восьмерка» с максимальной отдачей 426 сил и 621 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стартовая стоимость модели начинается от 4 990 000 рублей.

Надо напомнить, что за первые полгода Cadillac в России продал всего 530 автомобилей против 726 машин, реализованных за то же время в прошлом году.