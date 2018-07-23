Cadillac Escalade принимает поздравления: модели исполняется 20 лет

Фото: Cadillac
Компания Cadillac в этом году празднует 20-летний юбилей своего полноразмерного внедорожника Escalade. Проект оказался довольно скороспелым, но не проигрышным: его запустили в производство всего через 10 месяцев после утверждения. Первый экземпляр сошел со сборочного конвейера в начале февраля 1998 года, а премьера серийной модели состоялась уже через полгода.
Светлана Ермолаева

Большой «американец» обрел немалую популярность: мало того, что он уже не первый год один из первых в своем сегменте по продажам, автомобиль стал суперзвездой телевизионных и больших экранов — в послужном списке насчитывается более 800 музыкальных клипов, кинокартин и телевизионных шоу. Свое название «проходимец» получил в честь тактики осады крепостных стен с помощью лестниц, на русском языке называющийся эскаладой.

Всего с начала производства Cadillac Escalade было выпущено 836 422 машины. За два десятилетия он сменил 4 поколения, премьера последнего состоялась в 2014 году. В России вездеход представлен в двух вариантах: в стандартном и удлиненном ESV. В обоих случаях под капотом притаился 6,2-литровая V-образная «восьмерка» с максимальной отдачей 426 сил и 621 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стартовая стоимость модели начинается от 4 990 000 рублей.

Надо напомнить, что за первые полгода Cadillac в России продал всего 530 автомобилей против 726 машин, реализованных за то же время в прошлом году.

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23 июля 2018
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