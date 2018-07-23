Ford привез в Россию обновленные Tourneo Custom и Transit Custom

Экстерьер получил свежую оптику и измененную радиаторную решетку. Кроме этого, дизайнеры окрасили в цвет кузова бамперы, дверные ручки и корпусы боковых зеркал, придав коммерческим авто более современный вид. Кстати, гамма покрытий обогатилась еще тремя цветами: заразительным оранжевым Orange Glow, спокойным синим Chrome Blue и благородным бежевым Diffused Silver.

Дополнительным штрихом стали 16-дюймовые колесные диски в новом оформлении. Для обих моделей специалисты разработали более удобные сиденья, а в пассажирский Tourneo Custom установили дополнительную шумоизоляцию.

Из электронных помощников и систем безопасности имеются система динамической стабилизации, антипробуксовочная система и функция помощи при экстренном торможении, а также у фургонов теперь автоматически запираются двери после начала движения и автоматически разблокируются в случае ДТП.