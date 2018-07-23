Ford привез в Россию обновленные Tourneo Custom и Transit Custom

Фото: Ford
Компания Ford начала российские продажи фургонов и микроавтобусов Tourneo Custom и Transit Custom нового модельного года. Автомобили обзавелись современными электронными системами и посвежевшим дизайном.
Светлана Ермолаева

Экстерьер получил свежую оптику и измененную радиаторную решетку. Кроме этого, дизайнеры окрасили в цвет кузова бамперы, дверные ручки и корпусы боковых зеркал, придав коммерческим авто более современный вид. Кстати, гамма покрытий обогатилась еще тремя цветами: заразительным оранжевым Orange Glow, спокойным синим Chrome Blue и благородным бежевым Diffused Silver.

Дополнительным штрихом стали 16-дюймовые колесные диски в новом оформлении. Для обих моделей специалисты разработали более удобные сиденья, а в пассажирский Tourneo Custom установили дополнительную шумоизоляцию.

Из электронных помощников и систем безопасности имеются система динамической стабилизации, антипробуксовочная система и функция помощи при экстренном торможении, а также у фургонов теперь автоматически запираются двери после начала движения и автоматически разблокируются в случае ДТП.

Под капот Ford Transit Custom поместили дизель — на выбор покупателя — 2,2-литровый мощностью 100 л. с. и крутящим моментом 310 Нм или 125 л. с (350 Нм). А Tourneo Custom может похвастать единственным движком о 125 «скакунах». Все силовые установки агрегатируются с 6-скоростной механической трансмиссией.

Базовая стоимость Transit Custom стартует от 1 819 000 рублей, а ценник на Tourneo Custom начинается от 2 345 000 «деревянных». Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» протестировал «фордовские» микроавтобусы — обо всех достоинствах и недостатках можно прочитать здесь.

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24 июля 2018
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