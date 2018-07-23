Глава FIAT Chrysler Automobiles покинул свой пост по состоянию здоровья

Ранее Серджио Маркионне говорил о том, что собирается оставить пост главы FCA в следующем году. Однако из-за проблем со здоровьем итальянский предприниматель покинул кресло президента досрочно. Представители концерна никаких подробностей о состоянии прежнего руководителя не сообщают. Но по данным итальянских СМИ, после операции 66-летний Маркионне впал в кому. В настоящее время он находится в больнице в Цюрихе.

Исполняющим обязанности главы FCA совет директоров назначил 54-летнего Майка Мэнли, который с 2009 года возглавляет марку Jeep, а с 2015-го еще и Ram. Его кандидатуру в качестве президента утвердят на следующем собрании акционеров. По словам нового руководителя, он намерен придерживаться недавно утвержденной стратегии развития компании, представленной в начале июня Серджио Маркионне.

Напомним, что Маркионне занял пост президента FIAT в 2004 году. Пятью годами позже он способствовал объединению итальянского производителя с американским автостроителем Chrysler, объявившим себя банкротом. Так, в 2009 году появился на свет концерн FIAT Chrysler Automobiles, во главе которого на протяжении девяти лет стоял Маркионне.