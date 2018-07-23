Как чинят китайские автомобили в России

Фото: Chery
Многие россияне побаиваются приобретать китайские автомобили, приводя при этом массу аргументированных и не очень доводов. Потребители убеждены — у «китайцев» по-прежнему «хромает» качество и сервисное обслуживание, причем даже у официальных дилеров. Но так или это в самом деле или же неквалифицированные мастера остались в прошлом, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Было бы глупо спорить с тем, что китайские автомобили за последние несколько лет сильно подтянулись и в плане дизайна, и — что главное — в плане качества. Однако даже несмотря на то, что машины из КНР перевоплотились из невзрачных, типично «поднебесных» поделок во вполне себе конкурентоспособные модели, их продажи в России по-прежнему оставляют желать лучшего.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), с начала нынешнего года дилеры китайских марок сумели пристроить в нашей стране всего 16 091 машину. Цифры совершенно несерьезные, учитывая, что на такие авто пришлось меньше 2% от общего объема отечественного авторынка, который по итогам шести месяц достиг 849 221 единицы. Так почему же легковушки с умеренными прайсами не пользуются ажиотажным спросом у потребителей?

Причин тому несколько. Во-первых, в России еще не сформировался вторичный рынок китайских автомобилей. Присматриваясь к новеньким машинам из КНР, покупатели, что естественно, задумываются о будущем и не понимают, чего им ждать, когда придет время перепродавать своего «поднебесного» друга. На сколько авто упадет в цене? Найдутся ли покупатели? Проживет ли оно вообще больше трех лет?

Во-вторых, у большинства китайских компаний существуют проблемы с поставками в нашу страну запасных частей. Детали они, конечно, по запросу доставляют, но гигантских складов с полками, до отказа забитыми всевозможными комплектующими, в России пока не нет. Даже поиски, скажем, втулки стабилизатора могут затянуться на несколько недель.

И, наконец, наши автовладельцы не доверяют сервисменам в официальных дилерских центрах. Бытует мнение, что механики, работающие с китайскими автомобилями, малоквалифицированны. И если некоторые доводы отчасти сегодня и актуальны, то с последним определенно можно поспорить.

Китайцы регулярно организовывают для своих сотрудников тренинги, обучения, мастер-классы, а также время от времени проводят жесткую оценку их труда. Особо продвинутые «поднебесные» автостроители, занимающие неплохие позиции на отечественном авторынке, устраивают даже международные соревнования. Эту идею, кстати сказать, они подсмотрели у своих европейских конкурентов.

Так, к примеру, 19 и 20 июля в Москве прошел российский этап конкурса, инициированного компанией Chery, «Мастер года-2018». Победителей выбирали в двух номинациях: «Лучший электрик-диагност» и «Лучший мастер-приемщик». В национальном состязании приняли участие 16 работников официальных дилерских центров, набравших максимальное количество баллов по итогам онлайн-тестирования.

Техническим специалистам и консультантам предстояло выполнить по два задания. Диагносты, демонстрируя свои знания и мастерство, старались как можно скорее выявить и устранить неисправность системы электрооборудования кроссовера Chery Tiggo 5. Приемщики же проводили самопрезентацию, позволяющую определить их коммуникативные навыки и умение работать с аудиторией.

По итогам конкурса экспертное жюри выбрало четырех участников — по два в каждой номинации — справившихся с заданием максимально быстро и эффективно. Именно они будут представлять Россию в финале «Мастер года-2018», который состоится осенью в Китае. К слову, в позапрошлом году, когда соревнование проводилось впервые, команда нашей страны заняла почетное третье место, уступив позиции коллегам из Чили и Ирана.

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23 июля 2018
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