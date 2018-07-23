Как чинят китайские автомобили в России

Было бы глупо спорить с тем, что китайские автомобили за последние несколько лет сильно подтянулись и в плане дизайна, и — что главное — в плане качества. Однако даже несмотря на то, что машины из КНР перевоплотились из невзрачных, типично «поднебесных» поделок во вполне себе конкурентоспособные модели, их продажи в России по-прежнему оставляют желать лучшего.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), с начала нынешнего года дилеры китайских марок сумели пристроить в нашей стране всего 16 091 машину. Цифры совершенно несерьезные, учитывая, что на такие авто пришлось меньше 2% от общего объема отечественного авторынка, который по итогам шести месяц достиг 849 221 единицы. Так почему же легковушки с умеренными прайсами не пользуются ажиотажным спросом у потребителей?

Причин тому несколько. Во-первых, в России еще не сформировался вторичный рынок китайских автомобилей. Присматриваясь к новеньким машинам из КНР, покупатели, что естественно, задумываются о будущем и не понимают, чего им ждать, когда придет время перепродавать своего «поднебесного» друга. На сколько авто упадет в цене? Найдутся ли покупатели? Проживет ли оно вообще больше трех лет?