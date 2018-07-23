Объявлены российские цены и комплектации обновленной KIA Optima

Обновленную Optima российским потребителям предложат в семи исполнениях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, GT Line, Premium и GT. В общем, и здесь ничего нового. Самая дешевая комплектация «Классик», ценник которой стартует с 1 219 900 рублей, оснащается двухлитровым 150-сильным мотором и «механикой». В распоряжении водителя обогрев передних кресел, лобового стекла, зоны покоя «дворников» и боковых зеркал, кондиционер, а также 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Топовая версия GT отличается не только особым оформлением экстерьера и интерьера, но и мощным 245-сильным турбодвигателем. «Оптиме» с шильдиком GT, указывающим на ее спортивный характер, достались система усилителя руля с электромотором, размещенным на рейке, 18-дюймовые «катки», панорамная крыша и люк с электроприводом. За седан в этом исполнении дилеры попросят 1 929 900 целковых, а с дополнительным оборудованием — и того больше.

Добавим, что как и все прочие модели KIA, Optima для России локализована — ее производство налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Обновленные седаны, по данным пресс-службы марки, уже встали на конвейер.