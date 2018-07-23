Представлен новый Renault Megane R. S. Trophy

Спортивная новинка обзавелась системой регулировки угла наклона колес 4CONTROL и четырьмя амортизаторами с гидравлическими отбойниками. Уже в базовой комплектации Megane R. S. Trophy также оснащен жестким шасси Cup и механическим дифференциалом повышенного трения Torsen.

- Правильным решением стало увеличение мощности двигателя и улучшение сцепления с дорогой за счет новых шин, а также увеличение ресурса тормозов, — рассказал Нико Хюлькенберг. — Мне также очень понравились ощущения от новых сидений: они обеспечивают великолепную поддержку при спортивном вождении.

Стоит отметить, что разработчики установили композитные передние тормозные диски, особые 19-дюймовые легкосплавные «катки» и специальные шины Bridgestone. Интересно, что даже несмотря на свои спортивные качества и «взрывной» характер, автомобиль вполне подходит и для городского вождения.

Дебют прототипа Renault Megane R. S. Trophy состоялся еще в 2005 году, а серийная модель была представлена в 2011. Она приводилась в движение двигателем, генерирующим до 265 л. с. Хотхетчу удалось в свое время поставить рекорд среди серийных переднеприводных спорткаров на Северной петле Нюрбургринга — пятидверка проехала круг за 8 минут 07,97 секунды.