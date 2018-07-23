В Москве вырос спрос на автомобили премиум-класса

«Большая немецкая тройка» безоговорочно заняла первые три места в рейтинге. Самой популярной маркой в Белокаменной стал Mercedes-Benz: автомобилей с трехлучевой звездочкой на капоте было реализованно 5700 экземпляров, что на 6,7% больше, чем в прошлом году. Вторым стал бренд BMW: 4600 «немцев» покинули салоны официальных дилеров за указанный период (+23,8%). На третей строчке Audi с 2050 машинами, хотя ее продажи падают уже который год и ныненшний — не исключение: доля ингольштадтских авто на московском рынке просела на 15,6%, всего 2000 новых Audi обрели своих владельцев с начала года до конца весны.

Четвертой стала компания Lexus, отдав 2000 своих авто покупателям (+4,8%), а пятой — Volvo, продукцией которой заинтересовала 1100 человек (+15,9%). Кроме перечисленных марок, в автомобильный хит-парад столицы попали Land Rover (1000 шт.; +14,2%), Porsche (865 шт.; +3,8%), Infiniti (684 шт.; −18,3%), MINI (465 шт.; +38,8%) и Jaguar (301 шт.; −17,5%), сообщает агентство «Автостат»

Кстати, самой популярной моделью среди премиальных автомобилей у москвичей стала BMW 6-series: в Первопрестольной появилось 801 новый обладатель этого купе. Стоимость 6-Series в варианте GT, единственном, представленном в России, стартует от 3 560 000 рублей.