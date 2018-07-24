Lamborghini показал супермощный Aventador SVJ

Итальянцы пока умалчивают о технических параметрах модели с приставкой SVJ, которая расшифровывается как Super Veloce Jota. Единственное, что можно увидеть в ролике — Aventador оснащен шинами Pirelli P Zero Trofeo R, разработанными специально для Lamborghini. Но ходят слухи, что суперкар получит V-образный 12-цилиндровый мотор объемом 6,5 л мощностью не менее 780 л. с.

Скорее всего, Aventador SVJ попытается побить последний рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди серийных машин, который принадлежит Porsche GT2 RS 991 MK2. За штурвалом автомобиля-рекордсмена был Ларс Керн, он показал время 6 минут 47,25 секунды. Porsche в свою очередь отобрал титул у Lamborghini Huracan Performante с 6 минутами 52.01 секунды. И теперь итальянцы захотят вернуть себе звание.

Надо сказать, что совсем недавно гоночный Porsche 919 Hybrid Evo с гибридной силовой установкой побил абсолютный рекорд, установленный 35 лет назад. Болид с Тимо Бернхардом за штурвалом прошел круг Нордшляйфе — трассу длиной 20,8 километра, — за 5 минут и 19,55 секунды.