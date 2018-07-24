Skoda Octavia российской сборки уйдет на экспорт

Например, «Октавии» для вывоза за рубеж оснащены моторами стандарта «Евро-6», тогда как россиянам предложены авто с двигателями «Евро-5», выпущенными на калужском заводе марки.

Экспорт продукции представители Skoda объясняют сильно возросшим спросом в Европе на модели чешской марки: компания собирается до конца года отправить за границу 10 000 Octavia.

Надо сказать, что двигатели калужской сборки тоже довольно активно вывозят на европейские заводы VW Group: ими оснащаах с моторами, поддерживающими «Евро-5». За год таких агрегатов экспортируется около 40 000 штук.

Напомним, что цена на Skoda Octavia в базе как раз с тем самым движком из Калуги в РФ начинается от 1 019 000 рублей.