В России отзывают автомобили BMW и MINI

Как сообщает Росстандарт, под сервисную акцию, направленную на устранение неисправности датчика положения коленвала, подпадают 192 автомобиля BMW 3-й, 4-й, 5-й и 7-й серий, а также 23 кроссовера MINI Countryman, проданные российскими дилерами в период с мая текущего года по настоящее время. На потенциально дефектных авто работники сервисов заменят бракованные датчики на новые.

Вторая отзывная кампания охватывает 113 кроссоверов BMW X3 и X4, которые покинули шоу-румы официалов в последние четыре месяца. Баварцы выявили недоработку тормозной системы: существует высокий риск попадания в нее воздуха. Вследствие дефекта увеличивается ход педали, а в худшем случае возможен отказ заднего контура тормозного привода. Так что владельцам новых X3 и X4 не стоит откладывать визит на СТО надолго.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров BMW оповестят собственников автомобилей, подпадающих под акции, о необходимости заглянуть на сервис. Вместе с тем обладатели баварских авто могут и сами узнать, входит ли их машина в число потенциально дефектных. Для этого нужно зайти на сайт Росстандарта и открыть файл с перечнем VIN-номеров или же позвонить в автосалон.