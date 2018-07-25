Jaguar Land Rover привезет в Россию обновленный Range Rover

Кроме того, после небольшого обновления силовой агрегат модификации P400e — подзаряжаемый от электросети гибрид - стал немного мощнее. Этого инженерам удалось добиться благодаря модернизации электромотора, который теперь генерирует не 104, а 116 л. с. Пару ему, кстати сказать, составляет двухлитровая бензиновая «четверка» в 300 «лошадей».

В плане дизайна Range Rover совсем не изменился, зато он обзавелся новыми опциями. В частности, адаптивным круиз-контролем с двумя интересными функциями. Первая, Stop & Go, помогает придерживаться заданной скорости и умеет самостоятельно ее корректировать, если необходимо сохранить дистанцию до едущего впереди автомобиля.

Помимо этого, Stop & Go позволяет сбрасывать скорость до 0 км/ч и вновь разгонять внедорожник, но только лишь в течение первых трех секунд после остановки. Вторая функция — ассистент рулевого управления: он удерживает машину в нужном ряду, ориентируясь на разметку или на впереди идущий транспорт.

Продажи Range Rover 2019 модельного года стартуют в Россию уже во второй половине августа. О том, как изменятся цены на модель, производитель пока умалчивает.