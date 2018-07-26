Suzuki отзывает автомобили в России из-за дефекта коробки передач

«Причиной отзыва автомобилей является выявленная ошибка при производстве в одном из резисторов, установленных в схему контроллера CVT. Вследствие ошибки может образоваться трещина в пайке, что, в свою очередь, может привести к сильному увеличению электрического сопротивления в контуре» — говорится в сообщении Росстандарта.

Проще говоря, из-за допущенной на заводе ошибки у владельцев Suzuki Kizashi могут в ходе эксплуатации возникнуть проблемы с бесступенчатой коробкой передач. Дабы предотвратить возможные неприятности, им рекомендуется как можно скорее посетить сервис официального дилера. Механики устранят недоработку путем замены блока управления CVT.