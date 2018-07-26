Suzuki отзывает автомобили в России из-за дефекта коробки передач

Компания Suzuki выявила заводскую недоработку одного из резисторов бесступенчатой трансмиссии, которой оснащались седаны Kizashi. В связи с этим японцы инициировали проведение отзывной акции, охватывающей 11 машин, проданных российскими дилерами с 2010 по 2014 год.
«Причиной отзыва автомобилей является выявленная ошибка при производстве в одном из резисторов, установленных в схему контроллера CVT. Вследствие ошибки может образоваться трещина в пайке, что, в свою очередь, может привести к сильному увеличению электрического сопротивления в контуре» — говорится в сообщении Росстандарта.
Проще говоря, из-за допущенной на заводе ошибки у владельцев Suzuki Kizashi могут в ходе эксплуатации возникнуть проблемы с бесступенчатой коробкой передач. Дабы предотвратить возможные неприятности, им рекомендуется как можно скорее посетить сервис официального дилера. Механики устранят недоработку путем замены блока управления CVT.
В ближайшее время представители Suzuki оповестят собственников одиннадцати седанов Kizashi о необходимости подъехать на ремонт. Под сервисную акцию подпадают машины, реализованные российскими автосалонами в период с июля 2010 года по апрель 2014-го. Все работы, разумеется, будут осуществляться за счет компании — то есть, бесплатно для клиента.
Напомним, что компания Suzuki прекратила поставки Kizashi в Россию в начале 2014 года. Причиной, по которой довольно симпатичный и работоспособный седан покинул отечественный авторынок, стал низкий покупательский спрос. Впрочем, и не удивительно, что за «японцем» не выстраивались очереди. В последние месяцы дилеры продавали машины исключительно в топовой модификации — со 184-сильным мотором, вариатором и полным приводом — по цене в 1,4 млн. рублей.