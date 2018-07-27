Toyota привезла в Россию особый пикап Hilux

Передний бампер обновил свой внешний вид, также поменялось оформление передних противотуманных огней. Задний бампер, объединенный с подножкой, обзавелся серебристыми накладками, а колесные диски могут порадовать свежим декором.

В интерьер заводские художники тоже привнесли кое-что новое: черную обивку потолка и пересмотренный дизайн центральной консоли вместе с приборной панелью, а хромированные элементы салона поменяли цвет на более сдержанный серебристый.

Производитель предлагает Toyota Hilux Exclusive с одним мотором: дизельным, объемом 2,8 литра и мощностью 177 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Цена новинки стартует от 2 699 000 рублей.

В базовой же комплектации ценник грузовичка начинается от 2 161 000 «деревянных».