Toyota привезла в Россию особый пикап Hilux

Фото: Toyota
В этом году Toyota Hilux исполняется полвека, и модель решила отметить свой юбилей специальной версией Exclusive, которая уже приехала в Россию. Топовый вариант авто отличается новым дизайном и первое, на что обращаешь внимание, — это шестиугольная черная решетка радиатора с хромированной окантовкой. Впрочем, это еще не все.
Светлана Ермолаева

Передний бампер обновил свой внешний вид, также поменялось оформление передних противотуманных огней. Задний бампер, объединенный с подножкой, обзавелся серебристыми накладками, а колесные диски могут порадовать свежим декором.

В интерьер заводские художники тоже привнесли кое-что новое: черную обивку потолка и пересмотренный дизайн центральной консоли вместе с приборной панелью, а хромированные элементы салона поменяли цвет на более сдержанный серебристый.

Производитель предлагает Toyota Hilux Exclusive с одним мотором: дизельным, объемом 2,8 литра и мощностью 177 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Цена новинки стартует от 2 699 000 рублей.

В базовой же комплектации ценник грузовичка начинается от 2 161 000 «деревянных».

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27 июля 2018
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