Как корейский премиум-бренд Genesis наказал Porsche

Третье место досталось BMW, которому присудили 863 балла. Четвертую и пятую строчку занялиамериканский Lincoln (861) и немецкий Mercedes-Benz (858) соответственно.

Среди массового сегмента лидерство разделили марки Chevrolet и GMC (826). Третьим по счету стал Ram (825), четвертым и пятым оказались Dodge и Ford, получившие по 824 очка каждый.

Кстати, самой лучшей моделью стал Lincoln Navigator заслужив 915 баллов. В опросе приняли участие 68 000 владельцев или арендаторов новых «легковушек» 2018 модельного года. Надо сказать, что до того, как ответить на вопросы специалистов, драйверы испытывали свои авто не меньше трех месяцев. Исследование оценивает эмоциональный отклик и уровень удовлетворения владельцев новинок, а также их чувство комфорта за рулем по 77 пунктам.

Напомним, что Genesis представлен на российском рынке тремя моделями: G70, G80 и G90 в стандартном и удлиненной версиях.