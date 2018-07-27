Какие малолитражки предпочитают в России

Производитель из Страны утренней свежести предлагает модель за 510 910 рублей. Корейский бренд увеличил реализацию этих машин на 74,7%.

Вторым стал Smart ForTwo, подняв продажи почти в два раза: 425 новых «немцев» покинули автосалоны с начала года. Ценник «малыша» с мерседесовской родословной в России начинается от 890 000 «деревянных».

Третью строчку рейтинга получил родственный Smart ForFour: 101 автомобиль обрел своих владельцев, при этом доля модели просела на 21,7%, как подсчитали специалисты агентства «Автостат». Прайс на «кроху» беретначало от тех же 890 000 рублей.

За первые шесть месяцев 2018 года доля столь миниатюрных авто составила 0,3% от общего рынка РФ. Напомним, что за указанный период отечественный рынок легковушек и LCV вырос на 18,2%, за это время россияне приобрели 849 221 авто. Тройку самых популярных составили KIA Rio (51 558 штук), Lada Vesta (49 635 экземпляров) и Lada Granta (45 672 единиц).