Какие малолитражки предпочитают в России

Фото: Smart
За первое полугодие показатели российских продаж автомобилей А-сегмента выросли на 64,2%. В абсолютных цифрах это 2600 новых машин. Аналитики назвали ТОП-3 самых популярных «малюток», лидером стал KIA Pianto. Владельцами корейских авто стали 2100 россиян.
Светлана Ермолаева

Производитель из Страны утренней свежести предлагает модель за 510 910 рублей. Корейский бренд увеличил реализацию этих машин на 74,7%.

Вторым стал Smart ForTwo, подняв продажи почти в два раза: 425 новых «немцев» покинули автосалоны с начала года. Ценник «малыша» с мерседесовской родословной в России начинается от 890 000 «деревянных».

Третью строчку рейтинга получил родственный Smart ForFour: 101 автомобиль обрел своих владельцев, при этом доля модели просела на 21,7%, как подсчитали специалисты агентства «Автостат». Прайс на «кроху» беретначало от тех же 890 000 рублей.

За первые шесть месяцев 2018 года доля столь миниатюрных авто составила 0,3% от общего рынка РФ. Напомним, что за указанный период отечественный рынок легковушек и LCV вырос на 18,2%, за это время россияне приобрели 849 221 авто. Тройку самых популярных составили KIA Rio (51 558 штук), Lada Vesta (49 635 экземпляров) и Lada Granta (45 672 единиц).

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27 июля 2018
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