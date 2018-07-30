Первые подробности о Nissan GT-R второго поколения

Говоря о втором Nissan GT-R, Альбайса подчеркнул, что этот авто должен стать «самой быстрой спортивной машиной в мире». Однако вдаваться в технические детали главный дизайнер компании не стал. Он лишь отметил, что окончательное решение относительно силовых агрегатов японцы пока не приняли. Не завершилась и работа над новой модульной платформой, которая ляжет в основу споркара.

Даже несмотря на то, что «Ниссан» только-только приступил к разработке следующего GT-R, команда дизайнеров уже обсуждает будущий облик автомобиля и рассматривает различные эскизы. «Мы сделаем свою работу, когда придет время — пока же мы не очень близки к этому» — признался Альбайса в интервью изданию Autocar. Похоже, сменивший генерацию спорткар увидит свет не раньше, чем в следующем десятилетии.

– Мы просто должны воплощать в реальность мечты людей. И я думаю, что они мечтают о том, чтобы следующий GT-R стал самым «горячим» спортивным автомобилей в мире, — сказал Альфонсо Альбайса.

Напомним, что Nissan GT-R первого поколения поступил в продажу в 2008 году. За десять лет эта модель претерпела три рестайлинга, последний из которых японцы провели в 2016 году. Спорткар доступен и российским потребителям — на сегодняшний день его цена стартует с отметки в 7 499 000 рублей. Авто, ориентированный на нашу страну, вооружен 3,8-литровым V6 с двойным наддувом мощностью 570 л. с. и максимальным крутящим моментом 637 Нм.