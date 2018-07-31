Audi покажет новый концепткар на конкурсе элегантности в Пеббл Бич

Pebble Beach Car Week проводится каждый год на калифорнийском побережье и оценивается, как одно из самых важных автомобильных мероприятий для ценителей. Как правило, на показ привозят как ретромобили, так и концепты самых новейших разработок.

У Audi PB 18 e-tron на фестивале ожидает довольно насыщенный график: сначала прототип будет представлен 23 августа около пяти часов после полудня или, если считать по московскому времени, 24 августа в 3:00. Суперкар покажет себя на гоночной трассе Лагуна Сека. После этого электрокар поучаствует в показе под названием The Quail, который начнется 24 августа с 18:00 и закончится на следующий день в 2:00 (московское время). Еще раз «немец» должен оказаться на трассе Лагуна Сека в промежуток времени с 18:30 25 августа до 4:00 26-го (по московскому времени). И в заключение 26 августа в воскресенье концепт-кар примет участие в знаменитом «Конкурсе элегантности» (Concours d’Elegance) в Пеббл Бич.

Надо сказать, что производитель никаких подробностей о новинке пока не сообщает, единственное, что известно — разработчики вдохновлялись победой в гоночной серии «24 часа Ле-Мана» болидом Audi R18 e-tron.