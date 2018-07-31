Две модели LADA попали в ТОП-100 самых популярных автомобилей в Европе

«Соотечественница» смогла подняться с 72 строчки относительно прошлого года. Модель заняла свое место между компактным хетчбэком Volkswagen up! (55 место) и KIA cee’d (57 строчка).

LADA Granta потеряла свои позиции, переместившись с 57 на 65 место, по данным аналитического агентства Focus2move. Таких новых авто уехало из дилерских салонов 46 607, увеличив продажи на 7,9%. Машина расположилась между Nissan X-Trail (64 пункт) и Skoda Superb (66 место).

Надо напомнить, что обе модели попали в российский ТОП-3 самых продаваемых авто за те же полгода: Vesta и Granta заняли второе и третье место с численными показателями 49 635 штук и 45 672 единиц соответственно.

Отметим, что тройку лидеров в европейском автомобильном хит-параде возглавляет Volkswagen Golf (291 529 экземпляров, −2,6%), вторым стал Renault Clio (207 114 штук, +4,8%), и третью позицию получил Volkswagen Polo (203 247 единиц, +7,3%).

Трио аутсайдеров составили Hyundai Solaris (98 место, 33 901 экземпляров, −14,5%), Audi A5 (99 позиция, 32 480 автомобилей, +10,1%) и Ford Mondeo (100 пункт, 32 320 штук, +5,4%).