Из LADA сделали быстрейший гиперкар в мире

Автор проекта Дмитрий Лазарев, ныне проживающий в ставшим российским Крыму, работает в местной компании, которая и имеет права на концепт несостоявшейся LADA Raven.

Точнее, имела. На дизайн суперкара свое внимание обратил австралийский гонщик Мартин Фукс. После непродолжительных переговоров и N-нной суммы денег, именно он стал и правообладателем «гипер-Лады».

Правда, теперь это совсем не «Жигули», а болид под названием Milan Red — детище с рядом доработок от австралийской компании Milan Automotive. Любопытно, что новый владелец оставил внешний вид авто практически неизменным. Что же представляет из себя начинка?