Из LADA сделали быстрейший гиперкар в мире

Помните концептуальную LADA Raven, своим внешним видом мало чем уступающую итальянским суперкарам? Так вот: дизайн-проект российского художника Дмитрия Лазарева стал основой для создания сверхбыстрого автомобиля. Правда, АВТОВАЗ никакого отношения к нему не имеет.
Автор проекта Дмитрий Лазарев, ныне проживающий в ставшим российским Крыму, работает в местной компании, которая и имеет права на концепт несостоявшейся LADA Raven.
Точнее, имела. На дизайн суперкара свое внимание обратил австралийский гонщик Мартин Фукс. После непродолжительных переговоров и N-нной суммы денег, именно он стал и правообладателем «гипер-Лады».
Правда, теперь это совсем не «Жигули», а болид под названием Milan Red — детище с рядом доработок от австралийской компании Milan Automotive. Любопытно, что новый владелец оставил внешний вид авто практически неизменным. Что же представляет из себя начинка?
Под капотом новоявленного суперкара бьется пламенное сердце с четырьмя турбинами объемом 6,2 литра. Руки к доведению V-образной «восьмерки» приложили спецы из небезызвестной инжиниринговой фирмыAVL. Агрегат выдает бешеные 1325 л. с. мощности и 1400 Нм крутящего момента! В связке с ним трудится бойкая семискоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, передающая тягу на заднюю ось.
С такими характеристиками Milan Red свою первую сотню с места делает за 2,47 секунд. Для сравнения: некогда самый быстрый на планете Bugatti Veyron это упражнение совершает за 2,5 секунды.
Всего таких машин планируется выпустить тиражом в 99 экземпляров. А ведь австралийский снаряд мог бы носить на своем кузове из углеволокна русские эмблемы и шильдики, но сейчас АВТОВАЗ может только тихо позавидовать.