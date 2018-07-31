Volkswagen привезет в Россию автомобили стандарта Евро-6

На сегодняшний день в России действует экологические нормы Евро-5, которые стали обязательными для всех новых машин с 1 января 2016 года. Поэтому и производители представляют на отечественном рынке машины именно с таким типом силовых установок. Компания Volkswagen стала одной из первых, кто начал переводить свою линейку авто в РФ на стандарт Евро-6, который сейчас действует в странах Европы.

Новые двигатели компактнее своих предшественников и меньше весят. Кстати, кроме менее вредных выхлопов, у этих моторов найдутся и другие преимущества: во-первых, уменьшенный расход горючего до 5,8 л на сотню, а во-вторых, остаточная стоимость автомобиля со свежими современными агрегатами явно будет выше.

Volkswagen привезет два мотора мощностью 150 и 204 л. с. с одной или с двумя турбинами соответственно. Каждый из них комбинируется с системой полного привода и семидиапазонной автоматической коробкой передач.

Надо сказать, европейцы перешли на стандарты Евро-6 еще в 2015 году: по правилам выбросы углекислого газа легковыми автомобилями составляют не больше 130 г/км пути.