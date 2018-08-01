BMW собирается производить автомобили в Венгрии

На одной производственной линии завода планируется сборка как машин со стандартными двигателями внутреннего сгорания, так и транспорта с электрическими моторами.

«После значительных инвестиций в Китай, Мексику и США, мы сейчас укрепляем нашу деятельность в Европе, чтобы поддерживать мировой баланс производства между Азией, Америкой и нашим родным континентом», — сказал Харальд Крюгер, председатель правления BMW AG.

Представители бренда назвали Дебрецен идеальным местом для нового завода. Этот город оказался предпочтительней из-за его инфраструктуры и близкого расположения к складам поставщиков.

Для BMW Group Европа — это один из самых важных рынков: в 2017 году на его долю пришлось около 45% от всех продаж компании.