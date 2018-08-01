Не ждали: стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ

Пока все мечтали о выпуске футуристичного «буса» по лекалам креативщиков из центра стиля НАМИ, ульяновцы взяли и вывели все того же «динозавра», пусть и в новом одеянии. Главное отличие юбилейного УАЗ-452 — двухцветная окраска кузова. Эдакая пародия на знаменитый немецкий хиппи-автобус Volkswagen Bulli.

Посвежевшая «Буханка» щеголяет белыми колесными дисками 16-го диаметра, а в салоне появилась отделка из ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой. Передние кресла получили обогрев. Среди прочих инноваций — единый ключ для замка зажигания и дверей автомобиля.

Но и это еще не все. Машину оснастили неразрезными мостами «Спайсер» и принудительной блокировкой «дифа» заднего моста. За такое богатство ульяновцы просят 757 700 рублей. А вскоре можно будет заказать дополнительно еще и специальный экспедиционный пакет для покорения откровенного бездорожья.

Чудо-набор, не требующий внесения гаишниками изменений в ПТС, похвастает «зубастой» резиной, «кенгурином», лестницей на крышу, тягово-сцепным устройством, защитой порогов и шноркелем.