Opel рассекретил дизайн будущих моделей

Первое, на что обратили внимание зрителя в ролике — это дневные Г-образные ходовые огни и цифровая приборная панель. И, судя по всему, автомобиль получит камеры кругового обзора и большое количество всевозможных датчиков. Никаких дополнительных подробностей производитель о новинке пока что не сообщает, как и о новой художественной концепции, которая получила название Opel Compass.

Благодаря видео о GT X Experimental можно сказать кое-что еще: по контурам представленной модели можно догадаться, что это — хетчбэк. Радиаторная решетка, как таковая отсутствует. Вместо нее расположился элемент дизайна, который по форме напоминает визор мотоциклетного шлема. Кстати, именно так — Vizor — назвали стиль, в котором собираются создавать оптику будущих машин немецкого бренда. Под капотом, вероятнее всего, прячется электромотор.

Opel GT X Experimental должен дебютировать еще до конца этого года, тогда все секреты касательно этого автомобиля будут раскрыты.