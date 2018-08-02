Citroёn Grand C4 Picasso получил две новых спецверсии

Расширяя линейку автомобилей, представленных на российском рынке, Citroёn привез к нам две модификации семиместного минивэна: Fleet Edition, который больше подойдет для корпоративных клиентов в качестве, скажем, такси, и Summer White, предназначенный для больших семей. Обе модификации созданы на базе комплектации Live.
Grand C4 Picasso Fleet Edition более практичный и экономичный: производитель постарался не перегружать его лишними опциями, чтобы не задрать стоимость автомобиля до небес. В подкапотном пространстве модели разместился турбодизель объемом 1,6 л мощностью 115 л. с. с максимальным крутящим моментом 270 Нм, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой». Его расход — 4,3 л на сотню километров.
Автомобиль может похвастать круиз-контролем, системой контроля усталости водителя, креплениями для детских сидений ISOFIX, задними парктрониками, электроприводом складывания зеркал, датчикиами света и дождя, панорамной стеклянной крышей и семидюймовым сенсорным экраном. Стоимость такого автомобиля стартует с 1 599 000 рублей при том, что начальный ценник стандартного варианта Grand C4 Picasso — с 1 854 000 ₽
Summer White можно назвать более комфортным: к списку функций добавилась возможность регулировать кресло переднего пассажира по высоте и складывать его спинку. Здесь имеются подогрев передних сидений и складные столики в спинках первого ряда. Эта версия предлагается с двумя дизельными двигателями на выбор: 115-сильным в сочетании с шестискоростной механической КП и мотором мощностью 120 «лошадок», агрегатированным с шестидиапазонным «автоматом». Стоимость такого минивэна —от 1 619 000 рублей.