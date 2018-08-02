Citroёn Grand C4 Picasso получил две новых спецверсии

Grand C4 Picasso Fleet Edition более практичный и экономичный: производитель постарался не перегружать его лишними опциями, чтобы не задрать стоимость автомобиля до небес. В подкапотном пространстве модели разместился турбодизель объемом 1,6 л мощностью 115 л. с. с максимальным крутящим моментом 270 Нм, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой». Его расход — 4,3 л на сотню километров.

Автомобиль может похвастать круиз-контролем, системой контроля усталости водителя, креплениями для детских сидений ISOFIX, задними парктрониками, электроприводом складывания зеркал, датчикиами света и дождя, панорамной стеклянной крышей и семидюймовым сенсорным экраном. Стоимость такого автомобиля стартует с 1 599 000 рублей при том, что начальный ценник стандартного варианта Grand C4 Picasso — с 1 854 000 ₽