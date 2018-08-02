Какие подержанные иномарки оказались самыми популярными в России

За шесть месяцев к новым хозяевам уехали 63 200 «Фокусов», что на 2,3% больше, чем год назад. Второе место с большим отставанием занимает Toyota Corolla: 49 700 компактных авто поменяли владельцев, увеличив свою долю на 2,3%. На третьей строчке обосновался Hyundai Solaris с реализованными на «вторичке» 44 100 экземплярами: «кореец» стал востребованней на 24,1%.

Четвертым оказался KIA Rio, перепроданный во вторые руки в объеме 39 100 машин с положительной динамикой, поднявшей показатели до 31,1%. Последней в ТОП-5 стала Toyota Camry: покупателям приглянулись 37 300 подержаных «японцев» (+6,3%).

Кроме того, в десятку лидирующих иномарок с пробегом в РФ попали: Renault Logan (35 800 штук, +8,1%), Chevrolet Niva (33 700 единиц, +4,9%), Opel Astra (30 000 экземпляров, +2,1%), Daewoo Nexia (29 100 авто, −4,4%), и Volkswagen Passat (25 700 машин, −3,1%).

Надо сказать, Ford Focus на российском рынке новых автомобилей такой популярностью не пользуется, модель не попала даже в ТОП-10 в первом полугодии текущего года. Зато американская марка сумела занять десятое место в рейтинге продаж за этот период, реализовав 25 665 новеньких авто.