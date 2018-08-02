Падая в бездну: Tesla вновь несет колоссальные убытки

По словам руководства компании, все потери на данный момент связаны с большими вложениями в выпуск новых моделей — в частности, электромобиля Model 3. Правда, отчет полон позитивных обещаний: в третьем квартале прибыль от «трешки» должна подняться до 15%, а производство модели дорастет до 50 000 — 55 000 экземпляров.

Справедливости ради нужно отметить, что выросли не только убытки скандально известного производителя электрокаров, но и его доходы. Прибыль компании за II квартал составила около $4 млрд., в то время как за тот же период 2017 года — 2,79 млрд. долларов. За три отчетных месяца 40 740 новых электрокаров Tesla уехали из салонов к своим хозяевам.

Напомним, что совсем недавно Tesla стала героем очередного скандала. Как уже писал портал «АвтоВзгяд», ссылаясь на издательство The Washington Post, уволенный технолог компании Мартин Трипп обвинил автопроизводителя в использовании поврежденных батарей при сборке машин и повторной установке сломанных деталей, а также в намеренном искажении отчетных показателей производства Model 3.