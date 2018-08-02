Усопшую LADA Priora возвели в культ

Производство LADA Priora стартовало в марте 2007 года, а в апреле модель поступила в продажу. Сначала производитель предлагал авто только в кузове седан, но уже через год в салонах появился и пятидверный хетчбэк. В 2009 году покупатели получили возможность выбрать еще и универсал. Кроме этого, небольшими сериями завод собирал трехдверные хетчи и даже — держите нас семеро! — разрабатывал кузов-кабриолет.

Аналитики «Авито Авто» решили подвести итоги продаж этого автомобиля за последние девять лет. Точнее сказать, подсчитать количество сделок, проведенных через популярную сетевую автобарахолку.

Городом, где с 2009-го по 2018 годы было продано больше всего «Приор», оказалась Махачкала. Вторым по счету местом, где машина получила статус культовой, был назван Грозный. А вот третий пункт заняла Самара, но в этом нет ничего странного: он находится в непосредственной близости от производства. Далее идут Краснодар и — не удивляйтесь — столичный регион. Кроме того, в ТОП-10 попали Пермь, Уфа, Волгоград, Ставрополь и Тольятти.

Надо сказать, что Priora — не самый продаваемый автомобиль на сайтах купли-продажи подержанных машин. На том же «Авито» за эти годы лидером стал ВАЗ-2114 со средней ценой в 133 500 рублей. «Приора» идет следом — ее продавали в среднем за 232 500 «деревянных». Тройку победителей замыкает ВАЗ-2110 со средневзвешенным прайсом в 90 700 вновь дешевеющих рублей.