В России начались продажи KIA Rio и Sorento Prime 2019 модельного года

Компания KIA запустила российские продажи обновленных Sorento Prime и Rio. Изменения коснулись в основном технического оснащения, а так же дизайна некоторых кузовных элементов. Главным приобретением флагманского кроссовера стал проекционный экран Head-Up Display в топовых комплектациях Premium и GT Line.
С помощью этого устройство на лобовое стекло выводится основная информация о текущих характеристиках езды (скорости, направлении движения, ближайших поворотах и статусе круиз-контроля). До этого HUD внутри модельного ряда марки предлагался только для премиального седана Quoris и авто класса GT Stinger.
Кроме того, автомобиль обзавелся функцией автоматического подогрева руля и сидений, а также их вентиляции в зависимости от заданной температуры в салоне. В цветовой гамме серый оттенок Metal Stream сменился на Steel Grey («стальной серый»).
Компактный седан KIA Rio и хетчбэк Rio X-Line в двух вариантах Prestige и Premium получили круиз-контроль, который как нельзя кстати подойдет водителям, совершающим долгие поездки на большие расстояния. А электронный помощник, ограничивающий скорость, придется по вкусу драйверам, много катающимся по городу. Что касается экстерьера, то топовая комплектация моделей Luxe получила свежий дизайн радиаторной решетки.
Стоимость KIA Sorento Prime 2019 модельного года начинается от 1 849 900 рублей. А ценники на рестайлинговые KIA Rio и Rio X-Line стартуют от 709 900 и 809 900 «деревянных» соответственно.