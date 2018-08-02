В России начались продажи KIA Rio и Sorento Prime 2019 модельного года

С помощью этого устройство на лобовое стекло выводится основная информация о текущих характеристиках езды (скорости, направлении движения, ближайших поворотах и статусе круиз-контроля). До этого HUD внутри модельного ряда марки предлагался только для премиального седана Quoris и авто класса GT Stinger.

Кроме того, автомобиль обзавелся функцией автоматического подогрева руля и сидений, а также их вентиляции в зависимости от заданной температуры в салоне. В цветовой гамме серый оттенок Metal Stream сменился на Steel Grey («стальной серый»).