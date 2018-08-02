В России стартовали продажи обновленной KIA Optima

Заявки на посвежевшую KIA Optima, которая поборется за внимание покупателей с новой Toyota Camry, стартовали 1 августа. В моторную гамму автомобиля, как и раньше, входят три двигателя — два атмосферника мощностью 150 и 188 л. с. и турбоагрегат, развивающий 245 сил. Прежними остались и коробки передач: покупатели могут выбирать между шестиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом».

Уже в базовом исполнении Classic «Оптима» располагает множеством опций. Список оснащения машины включается в себя в том числе обогрев всевозможных мест, кондиционер, светодиодные ходовые огни, датчик давления в шинах, мультифункциональное рулевое колесо, датчик освещенности и круиз-контроль.

Стартовая цена обновленной KIA Optima составляет 1 219 900 рублей. Однако, воспользовавшись спецпредложением, можно приобрести корейскую четырехдверку и того дешевле — за 1 074 900 целковых. Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже успел протестировать рестайлинговый авто в деле — тест-драйв посвежевшей модели находится здесь.