Как сэкономить 10% при покупке новенького Ford

На создание новой кредитной программы производителя вдохновил успех уже завершившихся государственных льготных займов с похожими условиями: в 2017 году доля таких приобретателей машин марки Ford составила 17%, а за неполный 2018 — около 25%.

ОДнако надо знать, что довольно привлекательные условия программы содержат несколько «но». Кроме того, что льготный кредит может получить только тот, кто покупает свой первый автомобиль, акция в полной мере распространяется только на две модели из линейки Ford: на Fiesta в кузовах хетчбэк и седан и компактный кроссовер EcoSport. Представители бренда ссылаются на то, что именно эти две модели — самые востребованные у российских поклонников марки.

Напомним, что стоимость Fiesta в базе стартует от 726 000 рублей, а ценник на дорестайлинговый маленький кроссовер начинается с отметки 847 000 «деревянных» (обновленный «паркетник» можно приобрести минимум за 914 000 ₽).