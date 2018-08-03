LADA Vesta Sport засветилась до премьеры

Шпионам удалось сделать снимки LADA Vesta Sport до премьеры, которая должна состояться в конце августа на Международном московском автосалоне-2018. Автомобиль был пойман на парковке одного из дилеров, где седан стоял, как ни в чем не бывало. Эту модификацию «Весты» узнать довольно просто: по логотипам Sport на решетке радиатора и на крышке багажника.
Выдают новинку и по-особенному оформленные передний и задний бамперы: красная полоска молдинга и широкие серебристые накладки в районе передних противотуманок, а также задний диффузор и черные пластиковые детали, имитирующие воздухозаборники. Нельзя забывать и об интегрированном спойлере со стоп-сигналом в цвет кузова.
До дебюта производитель никаких технических подробностей о спорт-версии Весты не раскрывает. Остается только догадываться, что скрывается под капотом авто и насколько название модификации будет оправдано. Предположительно, модель оснастят мотором объемом 1,8 л, «разогретым» со 122 л. с. до 150 «лошадей». С прайсом тоже пока нет никакой ясности.
Однако на днях производитель сам представил рендерные изображения предсерийного прототипа и рассказал кое-что об интерьере. Изюминкой дизайна салона стал красный цвет, использованный как контрастный акцент. Этот оттенок гармонично сочетается со светло-серым: сиденья и руль отличаются яркой красной прострочкой, в красном колоре выполнены шкалы приборов на центральной консоли, тот же цвет получили элементы дверных панелей и подсветка в ногах водителя и пассажира.
Концепт может похвастать передним подлокотником, велюровыми ковриками, специальными накладками на порогах и черной обивкой крыши и стоек. Возникает вопрос: достанется ли все это серийному варианту «спортсменки» или нет. Скоро узнаем — до премьеры меньше месяца.