LADA Vesta Sport засветилась до премьеры

Выдают новинку и по-особенному оформленные передний и задний бамперы: красная полоска молдинга и широкие серебристые накладки в районе передних противотуманок, а также задний диффузор и черные пластиковые детали, имитирующие воздухозаборники. Нельзя забывать и об интегрированном спойлере со стоп-сигналом в цвет кузова.

До дебюта производитель никаких технических подробностей о спорт-версии Весты не раскрывает. Остается только догадываться, что скрывается под капотом авто и насколько название модификации будет оправдано. Предположительно, модель оснастят мотором объемом 1,8 л, «разогретым» со 122 л. с. до 150 «лошадей». С прайсом тоже пока нет никакой ясности.