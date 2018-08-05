Локализацию в России будут оценивать по-новому

Фото: Skoda
Минпромторг РФ предложил оценивать уровень локализации: российских производств автомобилей зарубежных брендов по 100-бальной системе. Баллы будут начисляться за проведенные сборочные манипуляции, например, сварку и покраску кузовных панелей или монтаж оборудования, а также за использование отечественного сырья и запчастей.
Светлана Ермолаева

Для того, чтобы иномарке, собранной в нашей стране, государство присвоило статус «российской», локализация производства должна достигнуть определенной степени. Это в свою очередь позволит изготовителю получить господдержку.

Автостроителям новые условия показались довольно строгими, что и понятно, Ведь мало кто из них на сегодняшний день сможет соответствовать предложенным требованиям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, к ним близок лишь альянс Renault — Nissan — АВТОВАЗ. Но время у компаний на обдумывание своего положения еще есть: строгие нормативы, если их утвердят, вступят в силу только в следующем году. Новые поправки к постановлению правительства №719 от 2015 года можно найти на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Под действие закона попадет не только сборка легковых автомобилей, но и выпуск легкого коммерческого транспорта, а также грузовиков свыше 3,5 тонны и больших автобусов. С 1 января 2019 года автопродукция должна будет набрать не меньше 100 баллов, с 1 января 2021 года — 110 баллов, а в 2025 — уже 130.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы
5 августа 2018
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