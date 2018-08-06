В России стартовали продажи новой версии Lexus LX

Один из них — дизельная V-образная «восьмерка» объемом 4,5 л и мощностью 272 л. с., которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Второй — бензиновый 5,7-литровый мотор с отдачей 367 «лошадей», агрегатированный с восьмидиапазонной автоматической КПП.

Чтобы подчеркнуть индивидуальность как автомобиля, так и его владельца, разработчики разместили в корпуса боковых зеркал дополнительную подсветку, которая проецирует эмблему Black Vision на дорогу под этими зеркалами.

Нестандартным оформлением в черном цвете могут похвастать головная оптика, включая противотуманки. Кроме того, черный окрас получили фальшрадиаторная решетка, дверные ручки и накладки на дверные панели внутри салона.

Надо сказать, что Lexus LX Black Vision с бензиновым и дизельным моторами внешне отличаются друг от друга: первый вариант красуется черными рейлингами на крыше, а второй — 21-дюймовыми глянцевыми колесными дисками нового дизайна.

Кузов внедорожника в спецверсии может быть окрашен в либо в особенный «Искрящийся белый», либо в черный металлик — как больше понравится покупателю.

Ценник на нетривиальный LX стартует от 6 854 000 рублей, при этом стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается от 6 085 000 «деревянных».