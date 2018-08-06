Какие модели Peugeot и Citroёn россияне предпочитают брать в кредит

Доли этих моделей, купленных за банковские деньги, составила 43,5% в случае с Peugeot 408 и 56% — для Citroёn C4. Стоимость первого начинается от 979 000 рублей, а ценник второго стартует от 999 000 «деревянных». Еще одним авто, на который часто берут займ, стал кроссовер Peugeot 3008. Почти 25% этих SUV забирают из салонов официальных дилеров в кредит. Стать владельцем «паркетника» можно минимум за ₽1 819 000.

Российский авторынок растет, и не маловажную роль в этом сыграли именно кредитные программы, в том числе и льготные. Надо напомнить, что недавно закончились две госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»: за неполный год французы смогли сбыть благодаря им 12% машин из всех кредитных. А это почти вдвое больше, чем за то же время в 2017 году.

Напомним, что за первое полугодие Peugeot сумела в общей сложности продать 2955 автомобилей, подняв показатели в сравнении с тем же отрезком времени годичной давности на 33%. У Citroёn цифры немного меньше: 2145 машин укатили из автосалонов в руки к покупателям (+ 7%).