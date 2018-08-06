Куда экспортирует Renault свои автомобили из России

Учитывая популярность кроссоверов, нет ничего удивительного в том, что основными «двигателями» экспортных продаж являются Renault Duster и Kaptur. Кстати, о «Каптюр» действительно можно сказать, что он сделан в России: наши специалисты принимали участие в разработке SUV, детали кузова штампуют из российских сплавов, кроме того, и ходовая часть, и двигатель собраны в нашей стране.

Помимо готовых автомобилей, Renault вывозит и комплектующие: кузовные панели, пластиковые детали, части тормозной системы и ходовой, а также оптику. Только за первые два квартала этого года список деталей вырос со 185 до 238 пунктов. Запчасти отсылают в основном в страны Евразии (64%), Латинской Америки (22%), Европы (8%), а также Африки, Ближнего Востока и даже в Индию.

Напомним, что в России на данный момент Renault локально производит пять моделей: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur. Кроме этих автомобилей в отечественную линейку входят кроссовер Koleos и коммерческие Dokker, Dokker Van и Master. Есть и электромобили: Twizy и Kangoo Z. E. 33.