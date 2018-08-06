Куда катится российский автомобильный рынок

За первые 30 дней лета эти цифры выглядели посолиднее: они составляли 156 351 единицу. Немного притормозившее увеличение рынка в последнем месяце довольно существенно отразилось на показателях за все время с начала года: 992 673 новых «легковушки» забрали покупатели, что на только на 17% выше относительно прошлого года.

«Июль не принёс фундаментальных изменений, — как сказал Йорг Шрайбер, председатель Ассоциации европейского бизнеса, — Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд».

Лидером рейтинга популярности остается LADA c 29 389 реализованными автомобилями и 11% увеличения своей доли. Вторым стал KIA, который отдал в руки покупателям 18 508 машины, подняв сбыт на 14%. Третьим назван Hyundai, заинтересовавший 14 364 автовладельцев своей продукцией (+20%). Четвертое и пятое место досталось Renault (10 518 штук, −4%) и Toyota (9 737 единиц, +22%).

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», из моделей самой продаваемой стала LADA Vesta (8991 машин), за ней идет KIA Rio (7801 экземпляров), а третью строчку заняла LADA Granta (7599 авто).