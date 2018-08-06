LADA Vesta остается самой продаваемой «легковушкой» в России

За это время седану удалось поднять свои показатели по сравнению с тем же периодом в прошлом году на 39%. Вторую позицию, с июня поднявшись на одну строчку, занимает KIA Rio: 7801 «кореец» был продан в июле. Правда, доля этих седанов и хетчбэков просела на 8%. Третью строчку с небольшим отставанием получила LADA Granta: ее выбрали всего 7559 покупателей, снизив процент популярности на 8 пунктов.

В ТОП-5 попали также бюджетный Hyundai Solaris с 5351 уехавшим к хозяевам новым седаном (-23%) и кроссовер Hyundai Creta (5309 автомобилей, +66%), сохранив четвертое и пятое место соответственно.

Во главе хит-парада производителей в первом месяце III квартала осталась бессменная тройка: первая — LADA, чьи модели разошлись тиражом 29 389 экземпляров (+11% в сравнении с тем же отрезком времени в прошлом году). Второе место на пьедестале популярности получила KIA, распродав 18 508 авто (+14%). Третьим остается Hyundai с 14 364 реализованными машинами (+20%), сообщает агентство «Автостат». Эти же бренды были лидерами по итогам продаж за первое полугодие.