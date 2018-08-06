LADA Vesta остается самой продаваемой «легковушкой» в России

Фото: LADA
LADA Vesta остается самым популярным легковым автомобилем в России. Модель удерживает свое лидирующее положение уже второй месяц подряд. За отчетные 31 день официальные дилеры реализовали 8991 новую «Весту».
Светлана Ермолаева

За это время седану удалось поднять свои показатели по сравнению с тем же периодом в прошлом году на 39%. Вторую позицию, с июня поднявшись на одну строчку, занимает KIA Rio: 7801 «кореец» был продан в июле. Правда, доля этих седанов и хетчбэков просела на 8%. Третью строчку с небольшим отставанием получила LADA Granta: ее выбрали всего 7559 покупателей, снизив процент популярности на 8 пунктов.

В ТОП-5 попали также бюджетный Hyundai Solaris с 5351 уехавшим к хозяевам новым седаном (-23%) и кроссовер Hyundai Creta (5309 автомобилей, +66%), сохранив четвертое и пятое место соответственно.

Во главе хит-парада производителей в первом месяце III квартала осталась бессменная тройка: первая — LADA, чьи модели разошлись тиражом 29 389 экземпляров (+11% в сравнении с тем же отрезком времени в прошлом году). Второе место на пьедестале популярности получила KIA, распродав 18 508 авто (+14%). Третьим остается Hyundai с 14 364 реализованными машинами (+20%), сообщает агентство «Автостат». Эти же бренды были лидерами по итогам продаж за первое полугодие.

автопродажи, авторынок, седан, бюджетные авто, кроссоверы
6 августа 2018
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