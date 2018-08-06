Lifan привезет в Россию три новых модели

Фото: Lifan
Все еще популярный, несмотря на проблемы с качеством продукции, в РФ китайский производитель Lifan привезет на XIX Международный московский автосалон несколько моделей, которые пока не представлены в российской линейке: компактный минивэн М7, семиместный кроссовер Х80 и электрокар Lifan 820 EV. Представители бренда обещают, что выведут эти автомобили на наш рынок.
Светлана Ермолаева

Кроме новых для россиян машин, Lifan покажет на своем стенде макет сети городских дорог, где и продемонстрирует работу целого парка беспилотников сервиса каршеринга. Правда, ту же самую модель китайцы недавно привозил в Екатеринбург на выставку «ИННОПРОМ-2018».

Посетители также смогут увидеть парочку машин, которые уже стоят у официальных дилеров: свежий SUV X70, прикативший на отечественный рынок в апреле этого года. «Паркетник» представлен с одним вариантом мотора объемом 2 л мощностью 136 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором — на выбор. Его стоимость стартует от 799 900 рублей.

Еще один знакомец на стенде — Lifan MYWAY. Кроссовер получил один вариант двигателя объемом 1,8 л с отдачей 125 «лошадей». Он агрегатируется с пятискоростной механической КП или «автоматом». Прайс на автомобиль начинается от 869 900 «деревянных».

Напомним, что в первом полугодии Lifan отдал в руки покупателей 7352 своих авто, заняв 16 место в рейтинге между Lexus и Audi.

производители, бюджетные авто, кроссоверы, китайские авто
6 августа 2018
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