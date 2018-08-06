Lifan привезет в Россию три новых модели

Кроме новых для россиян машин, Lifan покажет на своем стенде макет сети городских дорог, где и продемонстрирует работу целого парка беспилотников сервиса каршеринга. Правда, ту же самую модель китайцы недавно привозил в Екатеринбург на выставку «ИННОПРОМ-2018».

Посетители также смогут увидеть парочку машин, которые уже стоят у официальных дилеров: свежий SUV X70, прикативший на отечественный рынок в апреле этого года. «Паркетник» представлен с одним вариантом мотора объемом 2 л мощностью 136 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором — на выбор. Его стоимость стартует от 799 900 рублей.

Еще один знакомец на стенде — Lifan MYWAY. Кроссовер получил один вариант двигателя объемом 1,8 л с отдачей 125 «лошадей». Он агрегатируется с пятискоростной механической КП или «автоматом». Прайс на автомобиль начинается от 869 900 «деревянных».

Напомним, что в первом полугодии Lifan отдал в руки покупателей 7352 своих авто, заняв 16 место в рейтинге между Lexus и Audi.