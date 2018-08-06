В Москве появилась первая китайская каршеринговая компания

Очевидным плюсом этого альянса является тот факт, что новый игрок на рынке каршеринга работает, повторимся, на платформе YouDrive, поэтому все его автомобили будут доступны без дополнительной регистрации всем пользователям YouDrive.

Из минусов же можно отметить не самую низкую цену услуги — 7,5 ₽/мин. в режиме «Использование», в то время как ряд конкурентов, включая «Яндекс.Драйв» предоставляют машины по цене от 5 ₽/мин. Правда, у того же «Яндекс.Драйв» режим «Ожидание» обходится в 3 ₽/мин., а у CheryDrive — 2 ₽/мин. Однако и «Яндекс», и некоторые другие операторы работают и в Подмосковье, или хотя бы в аэропортах. Радиус же действия CheryDrive ограничивается пределами МКАД.

Что касается парка машин, то клиенту предлагается удачный субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 2 в комплектации Luxury (всего на линию выйдет 50 машин). Понятно, что эта инициатива Chery имеет больше рекламный характер, чего не скрывает и сам производитель:

– Такое сотрудничество открывает новые возможности для компании и ее партнров, — комментирует событие директор по продажам АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Антон Ганжа. — Участие в проекте YouDrive Pool приведет к росту продаж наших машин. Кроме того, увеличится число контактов с брендом и повысится узнаваемость марки…