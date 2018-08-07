Как купить новый Volkswagen Polo и сэкономить 120 000 рублей

В гамме моторов — ничего нового, производитель предложит авто с тремя вариантами уже знакомых нам двигателей: с агрегатом объемом 1,6 л мощностью 90 или 110 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой», и 1,4-литровым 125-сильным мотором, сочетающимся либо с шестидиапазонной механической коробкой передач, либо с семискоростным «автоматом» — на выбор.

Новинку можно будет выбрать в двухцветном варианте окраски: оранжевый, либо серебристо-серый в сочетании с черным или серый в сочетании с красным.

Volkswagen Polo Joy сможет похвастать мультимедийной системой с сенсорным экраном с диагональю 6,5 дюймов, умеющей общаться со смартфоном, камерой заднего вида, климат-контролем, подогревом передних сидений и форсунок стеклоомывателя, электроприводом боковых зеркал, а также интегрированными в них повторителями поворота.

Кстати, оснащение, которе уже входит в список нерядового Polo, можно выбрать в качестве опций при покупке обычного седана, но обойдется это примерно на 120 000 рублей дороже. Ценник на представленный автомобиль стартует от 804 900 рублей. Для сравнения: стомость машины в стандартном исполнении начинается от 599 900 «деревянных».