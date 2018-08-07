Новую модель Hyundai сделают из Bentley, Chevrolet и Alfa Romeo

Топ-менеджер подчеркнул, что каждая модель Hyundai должна быть независимой с точки зрения дизайна, но в то же время узнаваемой и созданной в рамках единой стилистической концепции.

Мы сделаем наши модели гораздо сексуальнее, чем автомобили Alfa Romeo, — цитирует вице-президента по дизайну Hyundai Сангюп Ли издание Motor1.

Судя по всему, эталоном для художника является дизайн машин итальянской марки, а имея опыт работы с Chevrolet и Bentley, будущие модели Hyundai могут выйти из-под пера корейского мастера эффектными и обворожительными.

Первой ласточкой станет некая новинка, созданная по мотивам изящного концепта Hyundai Le Fil Rouge.