Первые подробности о новом Cadillac Escalade

Информации о Cadillac Escalade нового, пятого поколения на сегодняшний день практически нет, но кое-что все же известно. Так, по предварительным данным, внедорожник вооружат модернизированным 6,2-литровым бензиновым V8, генерирующим свыше 430 л. с. Помимо него, в моторную гамму войдет 550-сильный турбодвигатель, заимствованный у «горячего» CT6 V-Sport. В качестве коробки передач выступит новый десятиступенчатый «автомат».

Учитывая тот факт, что в настоящее время все автостроители стремятся к «озеленению» своей продукции, можно с уверенностью предложить, что новый Escalade получит и «экологически чистую» модификацию с гибридной или полностью электрической силовой установкой, которая в нашей стране, вероятнее всего, продаваться не будет. Эта догадка подтверждается сведениями, полученными зарубежным порталом Cadillac Society.

Напомним, на сегодняшний день «Эскалейд» предлагается российским покупателям в единственной версии с 6,2-литровым атмосферником мощностью 426 л. с. и восьмидиапазонным «автоматом». Этот силовой агрегат способен разогнать представительский внедорожник до первой сотни всего за 6,7 секунды. Стартовая цена модели составляет 4 990 000 рублей. Да, отнюдь не бюджетно, но Escalade — это роскошь, а за нее приходится платить.