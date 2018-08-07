В сеть просочились снимки обновленного Toyota Land Cruiser 200

Изменения коснулись фальшрадиаторной решетки: при сохранившейся форме, она потеряла половину продольных вставок и из-за этого стала выглядеть компактнее, передние противотуманные огни получили иной дизайн. Кроме этого, художники пересмотрели исполнение обоих бамперов. Изображения рестайлинговой модели появились в сети Инстаграм.

Когда «огбновленец» докатится до России пока неизвестно.

Напомним, в России на сегодняшний день представлен доресталинговый Toyota Land Cruiser 200 в семи комплектациях, в моторную гамму входит два двигателя: 4,6-литровая бензиновая V-образная «восьмерка» мощностью 309 л. с. и 249-сильный дизель. Оба агрегатируются шестидиапазонным «автоматом». Ценник на базовую версию внедорожника стартует от 3 799 000 рублей.