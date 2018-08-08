Lamborghini начала показывать Aventador SVJ без камуфляжа по частям

Однако держать интригу итальянскому бренду осталось совсем недолго: самая мощная «Ламба» дебютирует на калифорнийском побережье в Пеббл Бич на Monterey Car Week, которая в этом году состоится с 18 по 26 августа. Кстати, именно в рамках этого фестиваля проходит знаменитый благотворительный Concours d’Elegance (конкурс элегантности).

Никакими подробностями создатели спорткара фотоснимок не сопроводили. Зато всем известно, что этот автомобиль является самой быстрой серийной машиной, побывавшей на Северной петле Нюрбургринга. Lamborghini Aventador SVJ прошел круг за 6 минут 44,97 секунды. «Итальянке» удалось обойти почти на три секунды экс-рекордсмена Porsche 911 GT2 RS.

О том, какой мотор приводит в движение спорткупе, так же держится в секрете, но в Сеть просочилась информация, что SVJ оснащена V-образным 12-цилиндровым двигателем объемом 6,5 л мощностью не меньше 760 л. с., сообщает британское издание Autocar. И еще, судя по всему, модель получила активную аэродинамическую систему с управляемыми антикрылом и заслонками переднего спойлера, которая умеет регулировать уровень прижимной силы.