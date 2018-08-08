Mercedes-Benz научит кроссовер GLE прыгать по грязи

Известно, что в качестве опции на Mercedes-Benz GLE, который должен появиться в продаже через два года, будет устанавливаться пневмоподвеска. Но не простая, а «хитрая». С ее помощью, в особом режиме работы электронных ассистентов, кроссовер получит возможность совершать небольшие прыжки на месте. Благодаря такому поведению машины, будет облегчено преодоление сложных участков бездорожья с сыпучим или вязким грунтом под колесами.

О разработке немецкой компанией инновационной подвески сообщило издание Car and Driver. Премьера следующего поколения кроссовера Mercedes-Benz GLE ожидается в 2019 году.